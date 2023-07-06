ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 مواطنين باختناق في حمام سباحة بـ6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

تعرض 3 مواطنين لاختناق، بحمام سباحة في مدينة 6 أكتوبر،  وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض عددا من الأشخاص لاختناق في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن 3 أشخاص أصيبوا بحالة اختناق، أثناء الاستحمام بحمام سباحة، بمنطقة ألعاب، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال المصابين،  وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

3 مواطنين حمام سباحة المستشفى النيابة المختصة مديرية أمن الجيزة

الأكثر قراءة

صورة يد وبيانات طالبة من "امتحان الإنجليزى" تثير ضجة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads

الطيار محمد عليان مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

أول دعوى قضائية.. مؤلفون ينتفضون ضد "chat GPT": ينتهك حقوق النشر

بسبب المخدرات.. ابن يعتدي على والديه وشقيقته ويطردهم من منزلهم بكفر الزيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا

عاجل
"الدستور" أول منصة إعلامية مصرية تنضم لـ Threads