ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 كيلو أستروكس في السلام

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو أستروكس بمنطقة السلام.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلوجرامات - كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣ كيلوجرامات - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.