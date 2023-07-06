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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بحوزتهم 3 كيلو أستروكس في السلام

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو أستروكس بمنطقة السلام.

 تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلوجرامات - كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣ كيلوجرامات - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة). 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة

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