إصابة شخصين بانقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الاطار وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.