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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي يكشف جهود الدولة في رعاية ودعم المصريين بالخارج

الصحفي زكي القاضي
الصحفي زكي القاضي

كشف الكاتب الصحفي زكي القاضي، عن جهود الدولة في رعاية ودعم المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن الدولة دشنت عددا من المبادرات مثل "مصر تستطيع وكلم مصر واتكلم بالعربي"، وهذه المبادرات كان الهدف منها لم شمل المصريين بالخارج، إضافة إلى أن الدولة نجحت في توحيد كيانات المصريين بالخارج من أجل الاستفادة منها.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مؤتمر مصر تستطيع حضره عدد كبير من رموز مصر بالخارج، من علماء كبار في كل التخصصات، منوها أنه من غير المعقول أن يقوم علماء مصريين بتطوير مشروعات ضخمة بالخارج، ولا تستفيد الدولة المصرية منهم.

ولفت إلى أن العالم المهندس المصري هاني عازر على سبيل المثال أشرف على مشروعات كبيرة جدا في ألمانيا، والنمسا، والسويد وغيرها من الدول، ولا تستفيد منه الدولة المصرية في مشروعاتها القومية الجديد.

وأكد زكي القاضي،أن وزارة الهجرة تبذل مجهود كبير أيضًا في التواصل مع المصريين بالخارج،وتساعدهم وتطرح لهم مبادرات كثيرة ومتنوعة حتى يشعر المواطن بالخارج أن مصر معه دائما.

المصريين بالخارج هذا الصباح اكسترا نيوز

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