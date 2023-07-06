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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أشخاص لاحتجازهم شخصا ومساومة أهله على مبلغ مالي بالمرج

جريدة الدستور

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى السيدات بتلقيها اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص (غير معلوم لديها) عبر الهاتف المحمول الخاص بزوجها تاجر خضروات وفاكهة يقيم بدائرة القسم، أشار خلاله المُتصل باحتجازه لزوجها بسبب خلافات مالية بينهما قيمة بعض المزروعات على أن يقوم بإطلاق سراحه فى حالة رد المبلغ المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه فكهانى - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واحتجاز المجنى عليه داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم بإرشاده ضبط شخصين وبصحبتهما المجنى عليه داخل المخزن المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية لقسم شرطة المرج تاجر خضروات وفاكهة

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