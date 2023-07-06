بسبب المخدرات.. ابن يعتدي على والديه وشقيقته ويطردهم من منزلهم بكفر الزيات

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد تعدي شاب في منتصف العقد الثالث من عمره بالضرب علي والديه وشقيقته وطردهم من منزلهم بوسط القرية بسبب تعاطيه المواد المخدرة والخمور، ونجحت الجهات الأمنية في ضبط الشاب وعرضه علي النيابة العامة عقب سلسلة من الشكاوى لوالديه.

وأمر رئيس نيابة مركز كفر الزيات بحبس الشاب المتهم بالتعدي علي والديه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين سماع أقوال أسرته وشهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع محل إقامة والديه.

- المحامي العام يأمر بعرض الشاب المتهم على مستشفى الصحة النفسية والعصبية

وأمر المحامي العام بعرض الشاب المتهم على مستشفى الصحة النفسية والعصبية، للتأكد من سلامه قواه العقلية والنفسية من عدمه .

وأفاد والدا الشاب المتهم بأنه شرع في التعدي عليهما عده مرات وأقدم علي طرد شقيقته الصغرى برفقتهم، بسبب تعاطيه المواد المخدرة و الخمور مطالبين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وضرورة علاجه من الإدمان.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية بلاغا حول واقعة تضرر أحد الأشخاص "سن 54" من نجله لاعتياده التعدي عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية.

بالفحص وباستدعاء المذكور تبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) وبسؤاله قرر باعتياد نجله (له معلومات جنائية) بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابات" وطرده من المنزل على إثر خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط نجل المذكور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.