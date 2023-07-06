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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي وفد الكلية الفنية العسكرية لمتابعة التسجيل المشترك

الدكتور أيمن مختار،
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور محمد فهمي، رئيس مركز التميز البحثي لحوكمة البيئة العمرانية والاستدامة، والدكتور هاني مختار، بمركز التميز بالكلية الفنية العسكرية، حضر اللقاء عبده محمدين مدير عام المخلفات الصلبة، وريهام أحمد، مدير عام المكتب الفني لمحافظ الدقهلية. 

وتناول مختار، خلال اللقاء استعراض ومناقشة التسجيل المشترك بين محافظة الدقهلية ومركز التميز البحثي لحوكمة التنمية العمرانية المستدامة بالكلية الفنية العسكرية، وذلك لمشروعي الفئات المتوسطة والصغيرة "حياة كريمة" بالدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك تمهيدا للمشاركة في مفاوضات المناخ COP28. 

وتشمل تلك المشروعات التي تم تسجيلها مشروع الحوكمة الذكية والتنمية الحضرية المستدامة "فئة المشروعات المتوسطة" ومشروع تصنيع طوب البناء صديق البيئة منخفض التكلفة من التربة المثبته المضغوطة "فئة المشروعات الصغيرة-حياة كريمة". 

وأكد "مختار" أن هذه المبادرة غير المسبوقة تستهدف التطبيق على أرض الواقع انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة، وذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة بما يؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال مشروعات على أرض الواقع تحقق هذه الأهداف.

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Screenshot_20230706-114145
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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية البيئه العمرانيه مركز التميز البحثي

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