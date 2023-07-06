وزير البترول: مصر ساعدت أوروبا على سد فجوة الغاز بسبب الحرب الروسية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر كانت أحد الأسباب في تجاوز الدول الأوروبية لمشكلة الغاز العام الماضي بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.

وكشف« الملا » في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن، عن أن مصر وقعت في وقت سابق مع الاتحاد الأوروبي مذكرة لزيادة الكميات التصديرة من الغاز لسد الفجوة التي حدثت بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية، كما أن مصر لديها قدرات كبيرة للتصدير، كما اتستطيع استقبال مزيد من الغاز للإسالة.