تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و193 شاحنة و491 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 109 شاحنات، و465 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع، 84 شاحنة، و26 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لمغادرة السفينتين "HELIAN STAR"، وعلى متنها 44000 طن فوسفات تصدير إلى أندونيسيا والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة "القاهرة"، بينما غادرت السفينة الحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 600 طن بضائع و110 شاحنات.

ويشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "سينا" و"ايلة"، كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 427 سيارة بوزن 850 طنًا، ومغادرة السفينة "KALINA"، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2400 راكب بموانئها.