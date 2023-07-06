"القاهرة الإخبارية": إطلاق صاروخ من الأراضى اللبنانية على إسرائيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية على مناطق في جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية على مناطق بجنوب لبنان

وأضاف "سنجاب" أن شهود العيون أفادوا بإطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وهذه الأنباء تأكدت بعد سقوط قذيفتين إسرائيليتين على جنوب لبنان.

وتابع: "ننتظر معلومات أكثر عن الجهة التي نفذت عملية إطلاق الصاروخ من الأراضي اللبنانية وهل هذا جزء من التصعيد والتوتر القائم على الحدود بين لبنان وإسرائيل؟".

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك حالة من الاستنفار من القوى والأحزاب السياسية اللبنانية جراء هذا التصعيد والتوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وكان هناك العديد من البيانات خلال الساعات الماضية التي تحذر من فكرة تجاهل من تم من الجيش الإسرائيلي على الحدود وتصدى عدد من أهالي البلدات اللبنانية جنوبًا لها.