"تعاونيات الإسكان" استمرار حجز مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة حتى 13 يوليو الجارى

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برئاسة المهندس وليد البارودي، عن استمرار حجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة حتى 13 يوليو الجاري.

وأوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، في بيان لها اليوم ، أنه كان مقرر طرح كراسات الشروط للبيع، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، في الفترة من 12 إلى 26 يونيو الماضي، إلا أنه تم مدها 10 أيام إضافية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرا للأقبال الكثيف على شراء تلك الكراسات.

وأضافت الهيئة، أنه تم تطبيق خصم 20٪ للعملاء الذين سددوا قيمة الوحدة كاملة ( نظام الكاش) مع اختيار وحدته السكنية دون الدخول في القرعة.