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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 12 في انقلاب ميكروباص على الطريق السياحي بالجيزة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 12 شخصا في الجيزة، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي قبل المريوطية غرب الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق السياحي في الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي قبل المريوطية، وإصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجري رفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

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