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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تتسلم التقرير المبدئي للطب الشرعي بواقعة قاتل خاله وزوجته بالعمرانية

جريمة قتل
جريمة قتل

تسلمت النيابة العامة بالجيزة، تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بواقعة قتل عاطل لخاله وزوجته، وإشعال النيران بجثتيهما فى العمرانية لإخفاء معالم الجريمة.

وكانت قررت النيابة العامة بالجيزة، فى وقت سابق حبس المتهم بقتل زوجين وإشعال النار بشقتهما فى العمرانية لسرقتهم وإخفاء معالم الجريمة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فيما طلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية، بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتشريح جثتي المجني عليهم، وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثتين للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

- تفاصيل الواقعة

وكشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة غموض العثور على جثتين لزوجين مقتولين داخل شقة بالعمرانية، واشتعال النار بالشقة، حيث تبين أن ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العمرانية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع زوجين.

بمناظرة الجثتين تبين وجود طعنات بهما، وبتكثيف التحريات تبين أن ابن شقيقة الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث حاول الحصول على مبلغ مالى من المجنى عليه، ونتيجة لرفضه الاستجابة له، طعنه بسكين، ثم أنهى حياة زوجته، واستولى على مبلغ 4 آلاف جنيه، وأشعل النار بالشقة وفر هاربا.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

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