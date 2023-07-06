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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مميزات البرنامج المكثف بكلية التمريض جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن كل ما يخص البرنامج المكثف، وقبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة بالبرنامج، وذلك للطلبة الحاصلين على درجة جامعية أولى، بكالوريوس / ليسانس، وتسبقها الثانوية العامة علمى علوم.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض.

هذا ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض وتتمثل شروط القبول في البرنامج الآتي:  
- يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.
-  تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي علوم .                    
-  تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية .
-  يتم اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية الالتحاق بالبرنامج .
-  يكون حاصل علي مجموع تراكمي لكليته لا يقل عن ٦٠%

ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، وأن مدة برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان 24 شهرًا "عامين"، بالإضافة إلى 12 شهرا امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية، إلى جانب الفصل التمهيدي.

ويتم التواصل للالتحاق بالبرنامج، عن طريق التوجه لمبني كلية التمريض جامعة حلوان قسم شؤون الطلاب.

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