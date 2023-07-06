"التموين" توضح خطوات التظلم للحصول على الدعم الاستثنائى

أعلنت مكاتب التموين خلال الأيام الأخيرة عن تلقي طلبات التظلم على الحصول على الدعم الاستثنائي للتموين المقدم من قبل الوزارة.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه على صاحب البطاقة الذي لم يحصل على الدعم الاستثنائي للتموين، أن يقوم بالتوجه مباشرة إلى هذه المديرات، لكي يتم العمل على تقديم المستندات للتقديم على تظلم، ومن ثم سوف يعمل القائمون في وزارة التموين على مراجعة الطلب وإضافة صاحب البطاقة في الكشوف للحصول على الدعم.

وهناك خطوات لتقديم تظلم للحصول على الدعم الاستثنائى من التموين، حيث يتم تقدم شهادة معتمدة من المرور بعدم امتلاك سيارة مع صورة من البطاقة التموينية، كما يتم تقديم إيصالات الكهرباء الخاصة بصاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.