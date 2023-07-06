القبس: قطار الطلقة بين الكويت والرياض يدخل دائرة التنفيذ

أكدت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن الربط السككي السريع بين الكويت والسعودية سيكون عبر قطار فائق السرعة أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي أو "قطار الطلقة" بين العاصمة الكويت والرياض.

وجاءت تلك التأكيدات مع الإعلان عن دخول مشروع الربط السككي السريع بين الكويت والسعودية دائرة التنفيذ يوم أمس، حيث ترأست وزارة الأشغال الكويتية اجتماعاً ضم جهات حكومية، بينها وزارات المالية، والكهرباء والماء، والدفاع، والنفط، وبلدية الكويت، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالمشروع.

وأضافت المصادر أن الدراسة الاستشارية للمشروع ستستغرق 6 أشهر، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع، متوقعة أن يتم توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الأيام المقبلة.

وكانت "الأشغال" قد ذكرت في كتابها إلى الجهات المشاركة في اجتماع أمس، الذي حصلت "القبس" على نسخة منه: "إنه نظراً لأهمية الاتفاقية الاستراتيجية الخاصة بمشروع الربط السككي، فإنه من الضروري استعجال التنسيق بين الجهات المختصة لإزالة أية معوقات أو عراقيل قد تواجه المشروع".

ولفت الكتاب إلى أهمية العمل على تسهيل الإجراءات المتخذة بشأن المشروع لسرعة إنجازه.

بدورهـ كان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في اجتماعه بتاريخ 23 مايو الماضي بتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينوب عنه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت.

وجاءت تلك التأكيدات مع الإعلان عن دخول مشروع الربط السككي السريع بين الكويت والسعودية دائرة التنفيذ يوم أمس، حيث ترأست وزارة الأشغال الكويتية اجتماعاً ضم جهات حكومية، بينها وزارات المالية، والكهرباء والماء، والدفاع، والنفط، وبلدية الكويت، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالمشروع.

وأضافت المصادر أن الدراسة الاستشارية للمشروع ستستغرق 6 أشهر، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع، متوقعة أن يتم توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الأيام المقبلة.