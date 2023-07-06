الدفاع الروسية: مقتل 290 جنديا أوكرانيا وإسقاط 6 مسيرات خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 290 جنديا أوكرانيا، وتدمير 3 مستودعات أسلحة، و6 مسيرات في أرتيوموفسك.



وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، الأربعاء أن القوات الروسية صدت 9 محاولات هجومية أوكرانية، ودمرت 3 نقاط تمركز أسلحة ومعدات وقوات أوكرانية في أرتيوموفسك، بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة ميداني لواء الدفاع الإقليمي 109 في نيفيلسكي.



وأشارت إلى أنه تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في محور كراسني ليمانسك،، فيما تم تحييد أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا.



وفي محور زابوروجيه، أوضحت الدفاع الروسية أنه تم إحباط أنشطة 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وتحييد أكثر من 300 جندي أوكراني وتدمير مدفعي هاوتزر، و مدفعية ذاتية الدفع "كراب" بولندية الصنع.



وأشارت إلى أنه الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت 6 صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي هيمارس أمركية الصنع، فيما تم تحييد 60 جنديا أوكرانيا وتدمير ثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز (M777)، ومحطتي بوكوفيل للحرب الإلكترونية.