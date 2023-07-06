12 مفكرا وباحثا فى أسبوع "حوارات نصر حامد أبو زيد" بصالون تفكير

12 مفكرًا وباحثًا في أسبوع "حوارات نصر حامد أبو زيد" بصالون تفكير، والتي تنطلق فعالياته في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت المقبل الموافق 8 يوليو الجاري.

ويشارك 12 باحثًا ومفكرًا وفنانًا في أسبوع من الحوارات حول المفكر الراحل دكتور نصر حامد أبو زيد، والتي تشمل فكر المعتزلة، وفلسفة التأويل عند محيي الدين ابن عربي.

كما تشمل الحوارات مفهوم النص.. دراسة في علوم القرآن، وتشمل الإمام الشافعي وتأسيس الوسطية الدينية، وتشمل دوائر الخوف حول قضايا المرأة، ونقد الخطاب الديني، والنص السلطة الحقيقية، بالإضافة إلى الخطاب والتأويل.

ـ وليد الخشاب في أولى فعاليات الأسبوع

وتبدأ فعاليات أسبوع "حوارات نصر حامد أبو زيد وخطاب الحرية"، والذي ينظمه صالون تفكير، بلقاء مع الشاعر والناقد دكتور وليد الخشاب، والباحث محمد التداوي، ويدير الحوار الكاتب جمال عمر، مؤلف وصاحب كتاب "أنا نصر أبو زيد"، والذي قدم من خلاله لمحات من سيرة المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد.

وكان الدكتور نصر حامد أبو زيد، قد تعرض للعديد من دعاوي الحسبة والتكفير، وتعد القضية الأشهر تلك التي أقيمت ضده للتفريق بينه وبين زوجته دكتور ابتهال يونس، ومن ثم هجرته إلى هولندا، حيث عمل أستاذًا للدراسات الإسلامية في جامعة لايدن، علي خلفية أفكاره عن تجديد الخطاب الديني، ومطالبه بتفسيرات حديثة للنص.

وقدم الدكتور نصر حامد أبو زيد إلى المكتبة العربية، العشرات من الدراسات العلمية والنقدية، والتي تناولت أفكارًا تنويرية، نذكر من بينها "الاتجاه العقلي في التفسير"، "الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية"، "هكذا تكلم ابن عربي"، "التفكير في زمن التكفير"، "المرأة في خطاب الأزمة"، "الخلافة وسلطة الأمة"، "دوائر الخوف .. قراءة في خطاب المرأة"، "إشكاليات القراءة وآليات التأويل"، "مفهوم النص .. دراسة في علوم القرآن"، وغيرها.