تجاوزت 6.5 مليون طن.. أستاذ اقتصاد زراعى: الصادرات الزراعية حققت طفرة كبيرة هذا العام

أوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، كيف تستطيع مصر في رؤيتها القادمة الحفاظ على الأمن الغذائي والزراعي؟

وقال: "إن الدولة المصرية لا تبدأ من الصفر ولا تبدأ من فراغ، حيث تبدأ الدولة المصرية من إنجازات رصينة، بداية ً من المشروعات القومية الزراعية الكبرى مثل مشروع المليون ونصف فدان، الدلتا الجديدة، شرق العوينات، وشمال ووسط سيناء فضلاً عن التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة عالية الانتاجية، ومواجهة تحدي التغيرات المناخية.

وأضاف كمال خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن الرؤية المستقبلية لمصر لحفاظها على الأمن الغذائي تعتمد بشكل رئيسي على ما بدأت به الدولة خلال الفترات الأخيرة، حيث دعم المزارع بشكل رئيسي من خلال أسعار ضمان مؤكدة تعلن قبل موسم الزراعة بفترة كافية وكان آخرها الأسعار التي أعلنت عن القمح حيث تم الإعلان عن 1250 جنيه للأردب، تم تعديلها إلى 1500 جنيه للأردب طبقًا لتوجيهات رئاسية، والذرة الشامية البيضاء والذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس.

وأوضح أن الصادرات الزراعية حققت طفرة كبيرة هذا العام تجاوزت 6.5 مليون طن.