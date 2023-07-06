ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تجاوزت 6.5 مليون طن.. أستاذ اقتصاد زراعى: الصادرات الزراعية حققت طفرة كبيرة هذا العام

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

أوضح الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، كيف تستطيع مصر في رؤيتها القادمة الحفاظ على الأمن الغذائي والزراعي؟

 

 وقال: "إن الدولة المصرية لا تبدأ من الصفر ولا تبدأ من فراغ، حيث تبدأ الدولة المصرية من إنجازات رصينة، بداية ً من المشروعات القومية الزراعية الكبرى مثل مشروع المليون ونصف فدان، الدلتا الجديدة، شرق العوينات، وشمال ووسط سيناء فضلاً عن التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة عالية الانتاجية، ومواجهة تحدي التغيرات المناخية.

 

وأضاف كمال خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن الرؤية المستقبلية لمصر لحفاظها على الأمن الغذائي تعتمد بشكل رئيسي على ما بدأت به الدولة خلال الفترات الأخيرة، حيث دعم المزارع بشكل رئيسي من خلال أسعار ضمان مؤكدة تعلن قبل موسم الزراعة بفترة كافية وكان آخرها الأسعار التي أعلنت عن القمح حيث تم الإعلان عن 1250 جنيه للأردب، تم تعديلها إلى 1500 جنيه للأردب طبقًا لتوجيهات رئاسية، والذرة الشامية البيضاء والذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس. 

 

 وأوضح أن الصادرات الزراعية حققت طفرة كبيرة هذا العام تجاوزت 6.5 مليون طن.

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

موعد بداية العام الدارسى الجديد 2023-2024

نزوح 4 ملايين سودانى من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة بعد اندلاع الحرب

القبس: قطار الطلقة بين الكويت والرياض يدخل دائرة التنفيذ

الخارجية الروسية: هجوم كييف المضاد يبدو وكأنه يتلاشى

سخرية من سلوك بايدن بعد خطابه لعائلات قدامى المحاربين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا