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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الفيدرالى الأمريكى يتوقع بدء الركود العام الجارى

الفيدرالى الأمريكى
الفيدرالى الأمريكى

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي عن توقعاته ببدء الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري.

 

وأشار الاحتياطي في تقرير له، تم نشره الأربعاء، إلى أن "آثار التشديد اللاحق لظروف الاقتراض المصرفية على خلفية تشديد الظروف المالية القائم، ستؤدي إلى ركود خفيف، سيبدأ في وقت لاحق من العام الجاري".

 

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي انخفاض وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الحالي والقادم من العام الجاري.

 

وحسب توقعات الاحتياطي الفيدرالي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتقلص في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل.

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