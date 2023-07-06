أسعار النفط ترتفع وسط ترقب لبيانات عن الطلب الأمريكى

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو ثلاثة بالمئة، الأربعاء، لتقلص الفجوة السعرية مع مزيج برنت في رد فعل على تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الإثنين، في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون بالسوق بيانات الطلب الأمريكي للأسبوع الذي تخلله عيد الاستقلال.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

تحركات الأسعار

صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع دولارين عن مستوى إغلاق يوم الإثنين، أي ما يعادل 2.9 بالمئة، ليبلغ 71.79 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة لتغلق عند 76.65 دولار للبرميل بعدما صعدت 1.60 دولار للبرميل أمس الثلاثاء.

ويتركز انتباه السوق أيضًا على أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يعلن البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي زيادة أخرى في أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الجامح.

وقالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، يوم الإثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى أغسطس، فيما تطوعت روسيا والجزائر بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس 500 ألف برميل يوميًا و20 ألف برميل يوميًا على الترتيب.