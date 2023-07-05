الشركة "المتحدة" تنجح فى إعادة الدراما المصرية لصدارة المشهد العربى (فيديو)

عرض برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية Dmc، فيديو يكشف عن مدى نجاح الشركة "المتحدة" في إعادة الدراما المصرية لصدارة المشهد العربي.

وجاء في التقرير، أن الدراما المصرية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورًا هامًا في توثيق الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية في فترة حاسمة من تاريخها، ونفذت الأعمال بدقة وإتقان مستندة إلى تاريخ مصر العريق كدولة رائدة في الإعلام والدراما والفنون بأشكالها كافة.

كذلك من خلال الأعمال الفنية الوطنية مثل الكتيبة 101، حرب، الاختيار، هجمة مرتدة، وغيرها من الأعمال، ويحسب للشركة المتحدة أنها استطاعت أيضًا الخروج من تابوهات المسلسل ذي الثلاثين حلقة، والدخول في المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وأتاحت هذه النوعية من الأعمال تقديم أفكار غير تقليدية من خلال دراما سريعة تقضي على المط والتطويل والملل.

ومن أهم التطورات التي شهدتها الدراما المصرية، وجود منصة watch it الرقمية التي قامت بإثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت المشاهدين بمحتواها الفني الراقي، وعرض مسلسلات رمضان عليها ليتاح للمتفرج المشاهدة في أي وقت عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى إنتاجها محتوى متخصصًا للعرض فقط من خلالها.