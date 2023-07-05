ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشركة "المتحدة" تنجح فى إعادة الدراما المصرية لصدارة المشهد العربى (فيديو)

الدراما المصرية
الدراما المصرية

عرض برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية Dmc، فيديو يكشف عن مدى نجاح الشركة "المتحدة" في إعادة الدراما المصرية لصدارة المشهد العربي.

وجاء في التقرير، أن الدراما المصرية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورًا هامًا في توثيق الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية في فترة حاسمة من تاريخها، ونفذت الأعمال بدقة وإتقان مستندة إلى تاريخ مصر العريق كدولة رائدة في الإعلام والدراما والفنون بأشكالها كافة. 

كذلك من خلال الأعمال الفنية الوطنية مثل الكتيبة 101، حرب، الاختيار، هجمة مرتدة، وغيرها من الأعمال، ويحسب للشركة المتحدة أنها استطاعت أيضًا الخروج من تابوهات المسلسل ذي الثلاثين حلقة، والدخول في المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وأتاحت هذه النوعية من الأعمال تقديم أفكار غير تقليدية من خلال دراما سريعة تقضي على المط والتطويل والملل.

ومن أهم التطورات التي شهدتها الدراما المصرية، وجود منصة watch it الرقمية التي قامت بإثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت المشاهدين بمحتواها الفني الراقي، وعرض مسلسلات رمضان عليها ليتاح للمتفرج المشاهدة في أي وقت عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى إنتاجها محتوى متخصصًا للعرض فقط من خلالها.

الأكثر قراءة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

المنشآت الفندقية: "مشاجرة الغردقة" عائلية

الأهلى يقترب خطوة من الدورى بفوز صعب على الإسماعيلى

المستشار معتز خفاجى يكشف علاقة عاطفية بين شاب وفتاة حولتهما لجواسيس

5 حالات يستثنى فيها المصريون بالخارج من أداء الخدمة العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا