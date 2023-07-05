مؤسس منصة لتوفير مستلزمات المستشفيات يحصد "كارت الفرصة الذهبية"

عرض المتسابق محمد الجندي، مؤسس شركة آلفا طب، من القاهرة، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقال: "منصة ألفا طب أول منصة ممولة تسمح للمستشفي علي شراء وتقسيط كل المستلزمات الطبية من مكان واحد، من خلال المصنع بالمستشفى مع توفير سعر منخفض، وبنوفر السعر والمجهود، عندنا 70 موردا علي المنصة وأكثر من 50 منتجا، ولدينا أكثر من 50 مستشفى وبعنا بأكتر من 2 مليون، ولدينا تخصيص أكثر من 200 مليون لمستشفيات".

وانبهرت لجنة التحكيم: "فخورون بفريق العمل جدا، وحابين يكون البرنامج يساعدك تقدم رعاية صحية متكاملة، وعشان كده هنديك الفرصة الذهبية وانت معانا في النهائي".

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من محافظات القاهرة الكبري، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

تكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.