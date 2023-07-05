برنامج "الفرصة" يدعم متسابقة للتسويق للقطن المصرى

عرضت المتسابقة هايدي الجندي، مؤسسة شركة قطون دون، من القاهرة، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقالت: "لما روحت زيارة لمصنع الغزل والنسيج في كفر الدوار في زيارة مع المدرسة، وكان في عامل كان بيشرح ولما كبرت الفكرة كانت مأثرة فيا، وحسيت إني لازم أبقي صوت الناس دي وصناعة القطن متتقفلش في مصر".

و"عندنا خطة طموحة نعرض منتجات القطن في كل مكان، وبيعنا منتجات لـ25 عميلا بـ20 ألف دولار، والربحية بنسبة 25%".

وعلقت لجنة التحكيم: "الشركة حجمها صغير، بس برنامج الفرصة هيديك فرصة عشان تسوقي للقطن المصري، وحابب أشوف التغير فهديكي فرصة عشان تكملي".

وحصدت المتسابقة 3 من أصوات لجنة التحكيم للتأهل للمرحلة القادمة.

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد؛ لاستقبال المتسابقين من محافظات القاهرة الكبري، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.