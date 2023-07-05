مشاورات مصرية مجرية رفيعة المستوى حول الموضوعات متعددة الأطراف

استقبل السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بيتر سزاتاري، وزير الدولة بالخارجية المجرية، والوفد المرافق له.

وجاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد للقاهرة للتشاور حول أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها العمل الدولي متعدد الأطراف.

وتناولت المشاورات موضوعات منظومة الأمم المتحدة والتي من بينها جهود حفظ وبناء السلام وإصلاح مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن موضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.

وتطرقت المشاورات إلى التهديدات التي تواجه بيئة الأمن الدولي وآفاق العمل المشترك إزاء إقرار السلم والأمن الدوليين كمصلحة مشتركة.

وقد استعرض مساعد وزير الخارجية خلال المشاورات الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا من الحدود المصرية، فضلًا عن جهود مكافحة الإرهاب، وذلك بغرض تحقيق السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة كهدف مشترك للبلدين.