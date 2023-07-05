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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عالم الفقاريات هشام سلام: فخور لأن فوزى بـ«روبرت لين» تتويج لبلادى

الدكتور هشام سلام
الدكتور هشام سلام

اعتبر الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، حصوله على جائزة روبرت لين كارول «The Robert Lynn Carroll Award» العالمية، نجاحًا لمصر وإثباتًا أن المصرى لديه الكفاءة العلمية.

وتحدث «سلام»، لـ«الدستور»، عن كواليس حصوله على الجائزة، قائلًا: «استقبلت رسالة على إيميلى تخبرنى بالفوز، ولم أكن أتوقع ذلك، وهذا كرم كبير من ربنا ومفاجأة أدخلت على قلبى فرحة كبيرة لا أدرك مداها إلى الآن».

وقال إن الجائزة صادرة من أعلى الجهات المتخصصة فى مجال الحفريات الفقارية فى العالم، مضيفًا: «منحى الجائزة أمر يدعو للفخر، خاصة أن المُحكمين، وهم ثلاثة علماء، أكدوا أنى أفضل دكتور تم ترشيحه فى المسابقة».

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