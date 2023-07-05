آية عز بطلة سباحة الزعانف: هدفى تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة.. والأبطال بحاجة لرعاة

نجحت السبّاحة العالمية آية عز، ٣٥ عامًا، فى حصد ٥ ميداليات على مستوى الفردى والفرق فى بطولة العالم للأساتذة لسباحة الزعانف بمشاركة ١٤٥ سباحًا، التى أقيمت فى القاهرة، لتخطف ٣ فضيات وبرونزيتين.

وقالت السبّاحة، لـ«الدستور»: «إنجاز جديد أضيفه لمسيرتى وكلى فخر واعتزاز لتصدرى المنافسات العالمية، لقد بدأت المشاركة فى منافسات السباحة منذ عام ٢٠١٧، ثم تخصصت فى سباحة الزعانف، وفى عام ٢٠٢١ سافرت إلى بلغاريا وحصدت ٤ ميداليات، فضيتين وبرونزيتين، وجرى تصنيفى ضمن أفضل ١٠ سباحات فى الفئة العمرية من ٣٠ لـ٣٤ فى سباق ٤٠٠ متر متنوع».

واستكملت: «هدفى تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة لأن لها فوائد كثيرة فبفضلها تخلصت من الاكتئاب».

واختتمت: «الأبطال الرياضيون بحاجة لرعاة لتغطية النفقات وتوفير مناخ مناسب ومعسكرات إعداد تمكن الأبطال من تحقيق مراكز متقدمة فى شتى المنافسات الدولية والمحلية».