المستشار معتز خفاجى عن الحوار الوطني: فكرة عظيمة وخارج الصندوق

كشف المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات عن وجه نظرة في الحوار الوطني.

ورد “خفاجى”، خلال حواره مع “الدستور”، عن سؤال بخصوص هل سيكون لشيوخ القضاة نصيب في وضع المقترحات أو التعديلات الهادفة لخدمة المجتمع بالحوار الوطنى الذي انعقد مؤخرًا لمناقشة العديد من القضايا المهمة؟

فأجاب قائلًا: “إجراء حوار وطني يضم كل أطياف الشعب فكرة عظيمة وخارج الصندوق، لتفعيل المشاركة ودفع كل مواطن للإحساس بمشاكل بلده والمساهمة في نهضته، وأعتقد أنه سيكون هناك دور للقضاة في تطوير القوانين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تطور الزمن ومواكبة السباق التكنولوجي الذي نعيشه”.

وعن سؤال ما تعليقك على قرارات العفو الرئاسية التي صدرت مؤخرًا؟

أجاب الرئيس السابق لدائرة الإرهاب قائلًا: “القانون ينص على أنه من حق رئيس الجمهورية إصدار قرارات عفو، وتكون وفقًا لتقارير تثبت استقامة بعض المسجونين وتعديل سلوكهم وامتناعهم عن ارتكاب الجرائم، فيكون العفو واجبًا لهم، وهناك عفو يصدر بسبب طبيعة دبلوماسية أو سياسية، لا يجوز لى الخوض فيها”.