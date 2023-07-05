كيف وضعت 30 يونيو الزراعة على رأس أولويات الدولة المصرية؟.. أستاذ يوضح

قال الدكتور أحمد أبو زيد، الأستاذ بكلية الزراعة، إن مصر كانت تعاني من تحديات عديدة خلال الفترة السابقة، بدءًا من ملف المياه ثم أحداث كورونا، ومن ثم أزمة الطاقة وجموح أسعار الطاقة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما حدث بالنسبة للتغيرات المناخية على مستوى العالم.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن كل هذه التحديات تأثرت دول كثيرة بها، لافتاً إلى أن مصر رغم كل هذه الأزمات التي ذكرناها لم تعاني في شح أو نقص في أي من السلع الاستراتيجية الأساسية التي تأتي على رأس أولويات المواطن المصري.

وأوضح أن كل ذلك لم يأت من فراغ، وإنما لأن الدولة كان لديها خطوات استباقية مرنة من قبل الأحداث، حيث شاهدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بدءًا من عام 2014م حتى الآن تبنى خطة قومية زراعية لإضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية التي كان بها معدل الإصلاح يتم بوتيرة صغيرة ومنخفضة نظرًا لأننا كنا نعاني في القدم، أنه لم يكن هناك تحديث للعمليات الزراعية، وبالتالي فإن كل القفزات النوعية التي شاهدناها والمتمثلة في المشروعات القومية الزراعية الهامة ساعدتنا في مجابهة هذه الأزمات.