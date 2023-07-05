ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف وضعت 30 يونيو الزراعة على رأس أولويات الدولة المصرية؟.. أستاذ يوضح

30 يونيو
30 يونيو

قال الدكتور أحمد أبو زيد، الأستاذ بكلية الزراعة، إن مصر كانت تعاني من تحديات عديدة خلال الفترة السابقة، بدءًا من ملف المياه ثم أحداث كورونا، ومن ثم أزمة الطاقة وجموح أسعار الطاقة، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما حدث بالنسبة للتغيرات المناخية على مستوى العالم.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن  كل هذه التحديات تأثرت دول كثيرة بها، لافتاً إلى أن مصر رغم كل هذه الأزمات التي ذكرناها لم تعاني في شح أو نقص في أي من السلع الاستراتيجية الأساسية التي تأتي على رأس أولويات المواطن المصري. 

وأوضح أن كل ذلك لم يأت من فراغ، وإنما لأن الدولة كان لديها خطوات استباقية مرنة من قبل الأحداث، حيث شاهدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بدءًا من عام 2014م حتى الآن تبنى خطة قومية زراعية لإضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية التي كان بها معدل الإصلاح يتم بوتيرة صغيرة ومنخفضة نظرًا لأننا كنا نعاني في القدم، أنه لم يكن هناك تحديث للعمليات الزراعية، وبالتالي فإن كل القفزات النوعية التي شاهدناها والمتمثلة في المشروعات القومية الزراعية الهامة ساعدتنا في مجابهة هذه الأزمات. 

الأكثر قراءة

المستشار معتز خفاجى: وفاة المعزول محمد مرسى داخل المحكمة بأزمة قلبية عقب مواجهته بالتسجيلات

3 لينكات رسمية| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وقائمة أسماء الأوائل

"الغرف التجارية" توضح حقيقة قرار حظر استيراد بعض السلع

إسعاد يونس تخرج عن صمتها وتوضح علاقتها بمشاجرة أحد فنادق الغردقة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة التعليم الفنى لنتائج الامتحانات

المستشار معتز خفاجى يرد على شائعات الإخوان وسبب سخط الشارع المصري من الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا