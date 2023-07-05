تحكيم "الفرصة": مجال توصيل الطلاب للمدارس صعب تحقق فيه ربح

عرض المتسابق محمد حسين، مؤسس شركة باص فورتين، من القاهرة، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقال: "المشروع منصة وتطبيق إلكتروني لتوفير خدمة نقل الطلاب للمدارس".

وعلقت لجنة التحكيم: "المجال صعب تحقق فيه ربحية، وفرصة ثانية".

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من محافظات القاهرة الكبري، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.