رسميًا.. بنفيكا يعلن التعاقد مع آنخيل دى ماريا

أعلن بنفيكا البرتغالي التعاقد مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لدي ماريا مرتديًا قميص الفريق، وعلق: "مرحبًا بعودتك آنخيل".

ولعب دي ماريا 40 مباراة مع يوفنتوس خلال الموسم المنصرم، وسجل 8 أهداف وصنع 7 لزملائه في الفريق، قبل أن يرحل عقب نهاية عقده مع النادي.

ولم ينشر النادي أي تفاصيل أخرى بشأن مدة عقد اللاعب مع الفريق، واكتفى بالإعلان عن تقديمه لجماهير الفريق غدًا.

وبدأ آنخيل دي ماريا مسيرته ضمن صفوف شباب فريق روساريو سنترال، وصعد للفريق الأول في صيف عام 2006، ثم انتقل في الصيف التالي لفريق بنفيكا البرتغالي وقضى 3 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني ولعب له 4 مواسم، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد ولعب موسما واحدا معهم قبل الرحيل لباريس سان جيرمان في صيف عام 2015، وخرج من الفريق في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية الماضية وانضم لفريق يوفنتوس مجانًا.