"الفرصة".. مشروع يحقق 8 ملايين جنيه في 3 سنوات

عرض المتسابق علاء يونس، مؤسس شركة صنع في مصر، من القاهرة، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقال: "المشروع بيوفر للمصنع بيئة كويسة يوصل بيها لكل الناس، ولدينا 3500 شركة متعاقدة معنا بشكل سنوي، وعبارة عن باقات بمتوسط بـ200 إلى 20 ألف جنيه، يعني بدل 8 مليون جنيه، في 3 سنوات، بكسب 500 ألف في السنة".

وعلقت لجنة التحكيم: "لا أظن يكون في فرصة ثانية السنة القادمة تطور من المشروع".

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من محافظات القاهرة الكبري، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق بمصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.