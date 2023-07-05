"الفرصة".. متسابق يبهر لجنة التحكيم بمشروع ريسيتي

عرض المتسابق مؤسس شركة ريسيتي من القاهرة، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقال: "بدل ما التاجر يعطيك فاتورة، ممكن يبعتها علي الموبيل، في ملايين من الإيصالات بتترمي كل يوم، والفكرة، منصة تساعد البائعين علي ارسال إيصالات إلكترونية تساعد المستخدمين علي استلامها والاستفادة منها".

وعلقت لجنة التحكيم: "في مشكلة في موضوع الريسيت ده، وهدعمك وهديك فرصة، وده محتاجينه في السوق".

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من محافظات القاهرة الكبري، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق بمصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.