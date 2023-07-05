"الفرصة".. متسابق يبهر لجنة التحكيم بمشروع شركة استعلامي

عرض المتسابق مصطفي جمال، مؤسس شركة استعلامي، من القاهرة، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة.

وقال: "كافة شركات التمويل شغالة علي عملية الاستعلام الميداني، واحنا عملنا تطوير للعملية بالكامل، والحمد لله قفلنا 48 ألف حالة استعلام، وبايع بـ4 مليون و800 ألف جنيه".

وعلقت لجنة التحكيم: "الفكرة مبهرة، عايز أعرف الفرق بينك وبين الشركات العادية، وهنا مفيش مخاطرة".

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من محافظات القاهرة الكبري، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.