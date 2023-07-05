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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تحكيم "الفرصة" لمتسابق: "لازم يبقي في ربحية عشان تكمل بالمشروع"

جريدة الدستور

عرض المتسابق كريم جرانه، مؤسس أبليكشن الدوري، من القاهرة، مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج الفرصة. 

وقال: "أبليكشن الدوري أول منصة بتنظم دوريات، وبطولات جماعية مماثلة للدوريات الرسمية للهواة، فقررنا نجمع كل الناس إللي عايزه تلعب كورة على مستوى الحي السكني، ونظم بطولة".

والعرض بـ1200 جنيه للعب خلال الدوري، وايجار الملعب 33% من التكلفة".

وعلقت لجنة التحكيم: "فرصة تانية، لأنك استثمارياً وتجارياً ده آخر همك، ومفيش بيزنس دي هواية، لما تقدم للناس لازم يبقي في ربحية، عشان الاستدامة".

برنامج الفرصة 

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من محافظات القاهرة الكبري، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.

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