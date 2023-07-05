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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شعراء الوطن العربي يشاركون في عزاء محمود قرني بمسجد آل رشدان

عزاء محمود قرني
عزاء محمود قرني

حرص عدد من شعراء الوطن العربي على المشاركة في عزاء الشاعر الراحل محمود قرني، وعلى رأسهم خالد حنفي رئيس يس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، الشاعر  جرجس شكري، الشاعر جمال القصاص، الشاعرة ميسون صقر، الشاعر عزمي عبد الوهاب، الشاعر ياسر محجوب مدير بيت الشعر.

أيضا الشاعر والناقد عمر شهريار، المترجمة نجاح سفر، الشاعر عادل جلال، المفكر  نبيل عبد الفتاح، الشاعرة ديمة محمود، الشاعر أحمد سويلم، دكتور جمال زهران، الشاعر الفلسطيني موسى حوامده، الشاعر إبراهيم داود، دكتور أحمد الخميسي، الشاعر أحمد سراج، الشاعر فارس خضر، الشاعر المسرحي أحمد سراج، الشاعر أحمد عبدالعزيز، والروائي عزت القمحاوي.

وتوافد مساء اليوم الأربعاء، عدد من المثقفين والأدباء والشعراء على عزاء الشاعر الراحل محمود قرني والذي يقام في مسجد آل رشدان بمدينة نصر وكان في استقبال المعزيين نجله المهندس احمد محمود قرني وزوجته الدكتور ريم وأحفاده وعدد من أقاربه.

ورحل عن عالمنا، الشاعر محمود قرني، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا، وكان الشاعر فارس خضر قد كشف أمس السبت، عن دخول الشاعر الكبير محمود قرني الرعاية المركزة لأحد المستشفيات الخاصة في مصر الجديدة، وذلك قبل إجرائه عملية زراعة كبد.

ويعد محمود قرني أحد أبرز الأسماء الشعرية في الساحة المصرية والعربية خلال العقود الأخيرة، ولد في قرية العدوة بمدينة الفيوم 1961 ويقيم بالقاهرة منذ العام 1987، حاصل على درجة الليسانس في القانون من جامعة القاهرة 1985.

عمل بالمحاماة والصحافة، وشارك في العديد من المهرجانات الشعرية العربية والدولية بينها مهرجان أصوات المتوسط بفرنسا 2002، جرش 2004، مهرجان الشعر العربي بالمغرب 2009، مهرجان وهران لفنون الصورة والفيلم التسجيلي 2013، بالإضافة لعدد من المهرجانات الشعرية بالكويت، العراق، الأردن، أبوظبي، والمغرب، وكذلك بعض المشاركات البحثية الأخرى، كما شارك في لجان تحكيم بعض الجوائز العربية والمصرية مثل جائزة بلند الحيدري التي يمنحها منتدى أصيلة بالمملكة المغربية.

أسس الشاعر الراحل مع آخرين ملتقى قصيدة النثر بالقاهرة لدورتين متصلتين في 2009 و2010 بمشاركة أكثر من 40 شاعرًا عربيًا، أسس مجلة "مقدمة" المعنية أيضًا بقصيدة النثر، نشر عشرات المقالات حول الشعر والسياسة والفلسفة والرواية والنقد الأدبي والفنون التشكيلية، وشارك في عضوية مجلس أمناء مركز أحمد شوقي بالقاهرة التابع لوزارة الثقافة.

شارك "قرني" في أول مجلس أمناء لبيت الشعر التابع لوزارة الثقافة، شارك في تأسيس مجلة الكتابة الأخرى المستقلة التي تصدر منذ مايو 1991، شارك في تأسيس مجلة العصور الجديدة التي كانت تصدر عن دار سينا للنشر في نهاية التسعينيات.

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شعراء شعراء الوطن العربي عزاء محمود قرني بمسجد آل رشدان عزاء محمود قرني مسجد آل رشدان عزاء الشاعر الراحل محمود قرني الشاعر الراحل محمود قرني الراحل محمود قرن محمود قرني

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