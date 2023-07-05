"الفرصة".. مشروع لمنتجات الفضاء بتصميمات للأطفال

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الثالثة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من محافظات القاهرة الكبري، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.

وعرضت المهندسة ميرنا جلال، من القاهرة، عن متجر "رؤف" للفضاء، قائلة: "أن وجوزي لما اتقابلنا كنا بنحب الفضاء والكواكب والنجوم، وحبينا يكون عندنا متجر يضمن كل منتجات الفضاء ونقدمها بتصميم فضائي، وبيعنا قطع معظمها بتصميمات الأطفال".

وعلقت لجنة التحكيم: "مش كل الناس بتحب الفضاء، ودي جملة قوية متتقالش علي أي حد، ودي بتشجع شباب كتير، بس كبيزنس فرصة تانية السنة القادمة، نركز".