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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إجراءات استباقية من الدولة لتدعيم القطاع الزراعي.. جمال صيام يوضح

الدكتور جمال صيام
الدكتور جمال صيام

أوضح الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تفاصيل الإجراءات الاستباقية الخاصة بالدولة لتدعيم القطاع الزراعي، قائلًا: "إن القطاع الزراعي يحظى بأهمية كبيرة في الاقتصاد المصري، حيث يرتبط به حوالي 50% من سكان مصر". 

وأضاف صيام خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن أكثر من 50 مليون نسمة من السكان الريفيين يعتمدون على الدخل الزراعي من الزراعة بصفة أساسية، كما أن ربع القوى العاملة الكلية في مصر والتي تقدر بـ 25 مليون عامل، هم من القطاع الزراعي، وبالتالي فإن القطاع الزراعي له دورا كبيرا في تشغيل العمالة في مصر، ثم بعد ذلك الصادرات، ومن ثم الأمن الغذائي، وهذه هي أهم أهداف القطاع الزراعي في مصر. 

وأوضح أن الدولة المصرية منذ عام 2015 بدأت في اطلاق عدة مشروعات تحقق هذه الأهداف، لافتًا إلى أنه من بين هذه الأهداف أيضًا نقل السكان الريفيين إلى خارج القطاع القديم لتوزيع الكثافة السكانية خارج الوادي القديم.

وأشار إلى أن مشروعات التوسع الزراعي الأفقي كانت السمة الأساسية التي أنفقت الدولة فيها جزءًا كبيرًا من الاستثمارات، لافتاً إلى أنه في 2015 بدأ مشروع المليون ونصف فدان، ثم مشروع الدلتا الجديدة وهي 2.2 مليون فدان، ثم مشروعات سيناء والتي تبلغ 460 ألف فدان، ثم مشروع توشكى.

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