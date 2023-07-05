"حماة الوطن": ثورة 30 يونيو أعادت مصر لأهلها بعد سرقتها

علق الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفرالشيخ، على مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الأربعاء: "اسمح لي أن أهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة، وأهنئ كل السياسيين الذين انحازوا لثورة التصحيح في 30 يونيو".

وأضاف أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر لأهلها بعد سرقتها، موضحًا أننا حاليًا في استشراف لثورة يوليو في 1952، موضحًا أن كل الوطنيين الذي كانوا موجودين في الشارع في ثورة 30 يونيو كانوا على وعي بالمخاطر التي تواجه هذا الوطن.

وأشار إلى أن الجموع نزلت للشارع بغية استرجاع مصر بعد أن سرقت عامًا كاملًا، وبعد افتقاد الأمن والخدمات، موضحًاً أن الجميع كان في الشارع لطرد هذا النظام الإرهابي.