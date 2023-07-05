قضايا مهمة أمام لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى.. "البغدادى" تستعرض أبرز التوصيات

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن الجلسة الأولى للجنة الأسرة كانت خاصة بمسائل الوصاية والولاية، لافتة إلى أن أبرز التوصيات التي تم الخروج بها هي أنه لا يوجد في الشريعة ما يمنع من أن تؤول الوصايا للأم بعد وفاة الأب مباشرة، وقد كان هناك توافق على ذلك.

وأضافت البغدادي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه ما سيتم التوافق عليه من خلال لجان الحوار الوطني، في حالة تطلبه إجراءً تشريعيًا، سوف يحول مباشرة لمجلس النواب، لافتة إلى أن هذا ما تم فيما يتعلق بلجنة الوصايا، معقبة: "أعتقد أن هذا يعد إنجازًا تاريخيًا".

وأوضحت أن الجلسة الختامية كانت تخص العنف الممارس بداخل الأسرة، والمخاطر الإلكترونية الحديثة، لافتة إلى أنه في هذا الإطار تمت مناقشة هذه الموضوعات، مؤكدة أن جميع الذين شاركوا في هذه الجلسات كانوا يتفقون جميعًا فيما بينهم، على أنه يجب أن يكون هناك توافقًا حول العديد من القضايا، وأن ما تم بخصوص جلسة الوصايا كان دافعًا أكبر للخروج بالعديد من التوصيات التي من الممكن أن تتحقق.