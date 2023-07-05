ندوات ثقافية بمراكز الشباب في المحافظات احتفالاً بذكرى 30 يونيو

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفني بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، ندوات ثقافية للشباب بمراكز الشباب احتفالاً بذكرى ثورة ٣٠ يونيو من خلال استضافة بعض الخبراء الاستراتيجيين، في إطار الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب بالمحافظات.

بمشاركة أعضاء الأندية الثقافية بالمحافظات التالية ( الجيزة : بمركز شباب الجيزة وحاضر في الندوة اللواء أركان حرب أشرف مظهر، خبير استراتيجي ومحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية في مركز التنمية المجتمعية ببلبيس وقد أدار الندوة الدكتور محمد فريد الصادق، وبكفر الشيخ، في المركز الثقافي لمحافظة كفر الشيخ ،وقد قدم الندوة الدكتور طارق عمارة - عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والبحر الأحمر : بمركز شباب القصير ،وقد ألقى الندوة الدكتور ياسر خليل - مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر، وشمال سيناء : بمركز شباب ٦ أكتوبر بالعريش، وقد حاضر بالندوة الشيخ عزمي أبو مليح ، والدكتور سامح عطا - دكتور بجامعة سيناء ، والأستاذ مصطفى قطامش - رئيس الكيان الشبابي لطلاب تحيا مصر).

وتناولت الندوات أهداف ثورة يونيو والوضع القائم قبل الثورة من جميع الاتجاهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعرض أهم الإنجازات على أرض الواقع من الناحية الصحية والبنية التحتية.

كما ناقشت الندوات دور القيادة السياسية في السير بخطوات متسارعة نحو إستكمال مسيرة التنمية والرخاء في كافة مناحي الحياة.