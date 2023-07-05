واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالي رئيس الوزراء؟؟!!

طعام الفقراء وحلوي الغني وزاد المسافر والمغترب، فيا نخلة الرمل لم تبخلي ولاقصرت نخلات الترب" .. هكذا وصفها أمير الشعراء أحمد شوقي، حيث النخيل تكون الحياة، ومن أسرار تلك الشجرة أنها كانت الزاد والزواد لأهل الواحات الغناء من الجوع والفقر في سنين عجاف.

ارتباط البشر في الواحات بشجر النخيل من زمن بعيد، وعلي جدران مقبرة "أمنحتب حوى" حاكم الواحات البحرية من الأسرة الثانية والعشرين في مصر القديمة اكتشف علماء الأثار أن أشجار النخيل كانت المصدر الرئيسي للأمن الغذائي آن ذاك وقامت عليها صناعات مختلفة من بركة النخل أن كل جزء منه له استخدام يستفاد منه سواء كان الجذوع او السعف الذي يستخدم في بناء المنازل، فضلا عن ثمراته التي تعد بمثابة وجبة كاملة لما تحتوي عليه من عناصر غذائية مختلفة.. تلك النحلة الكريمة، عنها قال تعالي في سورة مريم :"وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا".. عطاء بسخاء إلي يومنا هذا نخل باسقات لها طلع نضيد ، في بلد 2 ملايين نخلة إنها الواحات البحرية حيث تبلغ قوة تصديرها من التمور نحو 50 ألف طن سنويا، لما يمتاز به تمر الواحات من لون وطعم مميزين، ويتوافر مايقرب من 30 نوعا أشهرها التمر الصعيدي والبارحي والمجدول.

انتاج الواحات للتمور يعد بمثابة الدخل القومي الأهم لسكان الواحات.. في البدء كانت الزراعة هي الحرفة الأولي والأن مصدرا رئيسيا للتنمية المستدامة، ينتظر سكان الواحة موسم جمع البلح من شهر سبتمبر حتي بداية نوفمبر،وبيعه حتي يتسني لهم إقامة حفلات الزواج وسداد التزاماتهم المادية، اذ تحتل الواحات البحرية المركز الأول على مستوى مراكز الجمهورية في انتاج التمور بانتاجية تتخطى 60 الف طن وتزيد كل عام لدخول مساحات جديدة في الإنتاج.

وفقا لأحدث الإحصائيات، يوجد في الواحات البحرية 1.7-1.9 مليون نخلة ( معظمها من صنف السيوي الذي يمثل مايقارب من 90% والباقي موزع على بعض الأصناف كالفريحي والجعجع والسلطاني والنخيل المذكر والمجهل ) في الزراعات القديمة وامتدادها موزعة على مساحة تزيد عن 29 الف فدان منها 8500 فدان فقط لهم حيازات زراعية والباقي لم يسجل لايقاف تسجيل الحيازات منذ فترة طويلة مما كان له بالغ الأثر على الاهتمام بعملية التسميد خاصة في السنوات الأخيرة نظرا للارتفاع الهائل في سعر الأسمدة وعدم تمكن صغار المزارعين من شرائها وأيضا ليس لهم حصة في الأسمدة المدعمة سوى ربع المساحة فقط ، ويوجد مساحات أخرى بالاف الافدنة لدى شركات الاستثمار الزراعي والتي معظمها يملك مساحات تتخطى الالف فدان وقد تصل الي 5 الاف فدان تتنوع الزراعات فيها بين المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والبنجر واشجار النخيل ولكن هنا يوجد إمكانيات مادية وتكنولوجية جعلت الأصناف تتغير فمعظم الزراعات من صنف المجدول او المجهول يليه صنف السيوي ثم البرحي وبعض الأصناف الأخرى كالصقعي والخلاص والخضراوي وعجوة المدينة وغيرها فيما يقارب النصف مليون نخلة .

وكما ذكرنا يعتمد الاقتصاد الرئيسي على زراعة النخيل وبيع التمور يوجد بالواحات البحرية عشرات المصانع والتي يعمل معظمها لصالح الغير في غسيل وتعبئة التمور( حوالي ثلاث شركات كبرى احداها تستحوذ على اكثر من 60% من السوق سواء في الواحات او صادرات التمور المصرية ) ، ورغم هذا التنوع الكبير في الزراعة والتسويق الا انه مازال المزارع الصغير والذي لديه عدد قليل من النخيل هو عصب سوق التمور بالواحات البحرية والذي اصبح فريسة للاصابات المتزايدة بسوسة النخيل الحمراء وارتفاع أسعار المبيدات بصورة لا يقدر على مكافحتها فضلا عن الوقاية من الإصابة بها مزراع يمتلك عشرين او ثلاثين نخلة ، حيث ارتفعت الأسعار من 160 ج من عام الي 450 ج حاليا فصلا عن وجود غش في بعض الأنواع لا يستطيع المزراع الصغير معرفتها ، وبالسؤال تبين ان وزارة الزراعة كانت تدعم مركز الواحات البحرية بكميات مبيدات مدعمة بنصف الثمن وكذلك محافظة الجيزة وصلت في بعض السنوات الي 2 طن مبيد قد تقلصت لتصل في بعض السنوات الي 100 لتر او250 كحد اقصى واحيانا لا يوجد رغم زيادة المساحات !! وكذلك تعاني الإدارة الزراعية من انخفاض عدد العاملين بها من مهندسين زراعيين وارتفاع اعمارهم هذا رغم زيادة عدد الجمعيات الزراعية والمساحات المنزرعة وطلبات التقنين المقدمة من الشركات مما جعل المهندس الواحد مكلف بأكثر من ملف وأيضا قامت الوزارة في السابق بعمل حملة قومية للتدريب لمكافحة سوسة النخيل وعمل حقول ارشادية لدى صغار المزراعين وقد توقفت من قبل كورونا لذا يطالب المزارعين بعودة المبيدات المدعمة بكميات تعمل على احداث توازن بالسوق وتصرف فقط لصغار المزارعين والملتزمين بنظافة حقولهم وأيضا توفير مبيدات بهامش ربح بسيط لكن مضمونة عن طريق الإدارة الزراعية وعمل نماذج ارشادية مصغرة لدى صغار المزارعين لكل العمليات الزراعية مع التركيز على مكافحة سوسة النخيل .كما يطالب اهالي الواحات بعقد مؤتمر علمي لنقل الخبرات العلمية والتطرق إلي أحدث الأبحاث العلمية التي يمكن من خلالها التشخيص وأحدث طرق العلاج لسوسة النخيل. كما طالبوا بضم هذا الملف إلي ملفات الحوار الواطني وأنا علي يقين أن الدكتور ضياء رشون النقيب السابق للصحفيين ومنسق عام الحوار الوطني ، ينظر إلي هذا الملف بعين الإعتابر والاهتمام بهذه الثروة الهائلة من أجل حماية نخيل الواحات البحرية من الهلاك .. ويبقي الملاذ الأخير مناشدة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي دراسة هذه القضية الأخطر بالنسبة لسكان الواحات، ومطالبة الدكتور مدبولي أن تدرج الواحات البحرية ضمن خطط الإستثمار المختلفة للدولة، ولاسيما أنه تم تحصيص منطقة صناعية بالواحات جاهزة لانشاء مصنع حديث علي غرار مصنع التمور بالوادي الجديد ... وللحديث بقيةّ !!