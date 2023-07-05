الخياط: مشروع جديد لمحطة طاقة الرياح بسوهاج يوفر 8 آلاف فرصة عمل

كشف الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، عن كواليس توقيع اتفاقية لإقامة محطة طاقة للرياح.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية " الحياة" مساء اليوم الأربعاء، إنه تم توقيع علي اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لشركة "سكاتك النرويجية" لإقامة محطة طاقة رياح غرب سوهاج بقدرة 5 جيجا باستثمارات 5 مليارات دولار.

وأضاف، أن مشروع جديد لمحطة طاقة الرياح بسوهاج سيوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، موضحاً ان الشركة لها عدد من المشروعات العملاقة أخرها محطة بنبان بأسوان.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة،إلى أن الشركة لها استثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، بمنطقة العين السخنة، وتم توقيع هذا الاتفاق في قمة شرم الشيخ "كوب 27".