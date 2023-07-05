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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الاستثمار: مصلحة مصر والمواطن هي الأولوية الأولى بالحوار الوطني

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن لجنة الاستثمار من اللجان الهامة جدًا، لافتاً إلى أن هناك تفاعل كبير من جموع الشعب المصري من رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى الاهتمام الكامل بالاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى ردود الأفعال المحترمة جدًا والمقدرة من رجال الأعمال الأجانب الذين يعملون على أرض مصر. 

وأضاف صبري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الكثير من الناس تواصلوا معنا وحضروا الكثير من الجلسات، لافتًا إلى أن جميع المشاركات كانت إيجابية جدًا.

وأوضح أن كل البيروقراطية وكل التعقيدات في التشابه بين الجهات والهيئات العامة هي أزمة تعوق سهولة الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أنه تم الإشادة بكل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار وتم تأكيد تفعيلها على أرض الواقع، وقد صدق مجلس الوزراء على أربع أو خمس قوانين من الـ 22 قرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار, منهم تملك الأجانب للعقار، وسجل المستوردين والمستثمرين الأجانب في مصر.

وأشار إلى أن مصلحة مصر ومصلحة المواطن المصري هي الأولوية الأولى  في الحوار الوطني. 

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