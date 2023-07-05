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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

هيثم الحاج على يحذر من سيارات سوزوكى بعد حادث سير لابنته (صور)

الحادث
الحادث

تعرضت ابنة الدكتور هيثم الحاج على، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، لحادث بعد أن اصطدمت بها سيارة نقل كانت تسير بسرعة طائشة أثناء سيرها.

ومع تقدم الرئيس السابق للهيئة الكتاب بشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد الشركة المصنعة لسيارة ابنته، لعدم توافر عنصر الأمان بالسيارة، وعدم فتح الإيرباج الخاص بالسيارة وقت الحادث جاء رد الشركة غير مقنع نهائيًا بأن الحادث فى جانب السيارة وليس فى المقدمة فلم يقرأها سنسور السيارة لفتح الإيرباج.

وحذر الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب من شراء السيارة موجهًا نصيحة بضرورة السؤال عن كافة عناصر الأمان داخل السيارة التى تشترونها قبل أن تتعرضوا للموقف المأساوي الذى تعرض له هو وابنته.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض ابنة الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب لحادث أثناء سيرها بعد أن اصطدمت بها سيارة نقل مسرعة لتطيح بها لجانب الطريق لتنقلب السيارة بها وبعناية إلهية تم إنقاذ الفتاة وتدمرت السيارة وبالرغم من قوة الحادث لم ينفتح الإيرباج الخاص بالسيارة.

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