أميرة شعبان: دعم الرئيس السيسى لى منحنى العزيمة لأكون من علماء الطب

إن شئنا أن نضع عنوانًا لحياة أميرة شعبان، ابنة محافظة الفيوم، فسيكون «العمل والإصرار والتفوق»، حيث ضربت الشابة مثالًا يحتذى به فى النجاح رغم الظروف الصعبة التى أحاطت بها.

وأعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ممثلًا فى مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية، عن تبنيه الطالبة أميرة شعبان، ابنة قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتبنى الطالبة علميًا ومعيشيًا، فى ظل ظروفها الأسرية الصعبة ودعمًا لتفوقها العلمى.

قصة كفاح «أميرة» بدأت بعدما منعتها أسرتها من دخول المدرسة فى طفولتها، حيث قررت بعد ذلك الالتحاق بفصول محو الأمية ثم اجتازت الثانوية العامة «منازل» بمجموع ٩٤٪، ثم التحقت بكلية الطب حيث تدرس حاليًا.

وعبَّرت عن فرحتها باهتمام الدولة بها، قائلة: «أصبحت لدىّ عزيمة أكبر لأصبح من علماء الطب، ولن أُخيب أمل الجميع بى»، موجهة كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على دعمه لها.