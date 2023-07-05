خالد قاسم: 18 مليون مواطن مصرى استفادوا من المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة"

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الحياة الكريمة كان عنوان الدولة المصرية في 30 يونيو في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، أن في المراحل التمهيدية لما قبل حياة كريمة، كان هناك 1.8 مليون مواطن مستفيد من قرى الريف المصري الأكثر احتياجًا.

وأوضح، أن 18 مليون مواطن مصري استفادوا من المرحلة الأولي لـ"حياة كريمة"، حيث تم البدء بتطوير 143 قرية باستثمارات تقدر بـ4 مليارات، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة تخطى تكلفتها 350 مليار جنيه على مستوى 52 مركزًا إداريًا في المحافظات المصرية التي تبلغ 20 محافظة.

وأشار إلى أن التطوير لم يشمل فقط البنية التحتية، وإنما مشروعات الصرف الصحي ومشروعات مياه الشرب ومشروعات الغاز الطبيعي، إقامة فصول دراسية، وإقامة مدارس بالكامل، ومن ثم إقامة مراكز صحية، ومراكز لتأدية الخدمات ومجمعات خدمات حكومية.