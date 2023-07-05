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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف وصل التحالف الوطنى لهذا النجاح؟.. عبدالقوى يوضح

طلعت عبدالقوي
طلعت عبدالقوي

كشف طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن أسباب وصول التحالف الوطني لهذا النجاح الباهر.

وقال، خلال لقائه الخاص ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، والمُذاع عبر فضائية " صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن هناك أنشطة وبرامج متعددة منها "ستر وعافية" قام بها التحالف الوطني والتي ساعدت في رفع العبء عن المواطنين.

وأضاف أن إنجازات الدولة المصرية في الـ10 سنوات الماضية كبيرة، ولكن تحتاج للترويج.

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن التحالف يقدم خدمات طبية للمواطنين بشكل مجاني تمامًا، فضلاً عن توعية المواطنين بشأن القضايا المجتمعية ومناهضة الشائعات.

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