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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تألقه في مباراة الأمس.. مشجعون يعلقون على أداء حارس المنتخب الأولمبي

حارس الأهلي والمنتخب
حارس الأهلي والمنتخب الأولمبي حمزة علاء

أشاد عدد كبير من المشجعون  وجماهير كرة القدم المصرية بحارس منتخب مصر الأولمبي حمزة علاء بعد تألقه في مباراة المنتخب المصري وغينيا التي جمعتهما على ملعب طنجة في المغرب، أمس الثلاثاء، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وفاز بها منتخب الفراعنة بنتيجة هدف دون رد. 

 

ونال حمزة علاء تفاعلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، بمجرد انطلاق صفارة نهاية المباراة، معلنة فوز منتخب مصر الأولمبي تحت سن 23 سنة على نظيره غينيا، مُشيدين بتألقه في مباراة الأمس ومساهمته في تتويج المنتخب بالفوز ومنع الخسارة.

 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديوهات خاصة باحتفالات النصر والهدف التاريخي الذي سجله اللاعب محمد شحاته في مرمى غينيا، وتألق حارس المنتخب ورجل المباراة حمزة علاء.

 

وتنوعت التعليقات حول تألق حارس منتخب الفراعنة تحت سن 23 سنة، والحارس الرابع في الفريق الأول للنادي الأهلي، إذ قال أحدهم: «حمزة علاء أول حارس فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة يحقق 4 كلين شيت».

 

وأضاف عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أداء ثابت و مميز و تصديات حاسمة أثرت و ساهمت بشكل كبير جدا فى وصول منتخب مصر للنهائي و تأهله للأولمبياد، حارس موهوب قدر يفرض نفسه و يلفت الأنظار و إن شاء الله يكون له مستقبل كبير».

وأكد آخر عبر «تويتر» أنَّ: «منتخب مصر صعد لـ باريس بفضل قفازات حمزة علاء، تصديات إعجازية كل ماتش والنهاردة مانع 4 أهداف محققة بتصديات اسطورية».

 

وأضاف: «الجميل بقا أنه مش بيلعب ولا بيشارك مع الأهلي وكل ده من صناعة التدريب وده إن دل علي شيئ ف هيدل على أنه موهب بالفطرة».

ونجح المنتخب الأولمبى فى التأهل لنصف نهائى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

 

واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما ودع منتخبا النيجروالجابون البطولة.

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