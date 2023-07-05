حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

الفن الصادق هو الذى يرسخ عميقًا فى الوجدان ويبقى حيًا فترة طويلة من الزمن، وهو الذى يجعلك أكثر صفاء فى مواجهة محيطك المربك والمتشعب، ويخرجك من ذاتيتك إلى عالم أرحب ومن فرديتك إلى تفاعل كلى.

وبالضبط هذا ما يفعله المغنى والملحن الكبير مصطفى رزق، الذى أدين له منذ أكثر من ربع قرن؛ لأنى لم أكتب عن تجربته، وهو الذى كان أحد صانعى وجدانى فى الفن والإنسانية.

كنت أتلمس طريقى فى الصحافة نهايات التسعينيات من القرن الماضى حين اصطحبنى الكاتب والروائى الكبير خالد إسماعيل إلى كوم غراب بمصر القديمة لسماع صديقه مصطفى رزق، المنطقة كانت خاضعة لمشروع تطوير، ولم أكن أعرفها، رغم أنى من أبناء القاهرة، لكن مصطفى لم يكن غريبًا، خطف قلبى من الأغنية الأولى التى سمعتها له، كانت للشاعر الكبير فؤاد حداد: «نطوا بلاطة ودوسوا بلاطة»، ثمة شىء فى هذا اللحن يحوّل كلمات الشاعر، التى تبدو لوهلة هزلية، إلى تيار كبير من الشجن، كنا وسط عشرات من أبناء الحى الشعبى يغنى لهم مصطفى احتفالًا بالمشروع، لكنهم احتفوا به وبفنه القريب من آلامهم وأحلامهم وطموحاتهم فرددوا من ورائه، بكورال جماهيرى: «وقعدنا نحلم بعنينا.. بعنييينا».

هذا التفاعل بين الفنان والجماهير، فى قلب المنطقة الشعبية العفية، جعلنى «أتشعبط» فى مصطفى وبدأت أتابع أعماله، وقد اكتشفت أن كل أغانيه، عدا ما جاء فى أعمال درامية، من ألحانه التى لا تتشابه أبدًا إلا فى صدقها وقدرتها على النفاذ إلى الروح والرسوخ فى الوجدان.

فى نهايات التسعينيات وبدايات الألفية انتشر اتجاه العودة إلى أغنيات الفلكلور، المدائح النبوية والسير الشعبية وأغانى النساء فى الأفراح، لكن الغالبية كان يعيد إنتاج هذا المأثور بلا إضافات لحنية أو شعرية، إلا مصطفى رزق، فيما أعلم، فقد كان يفعل الأمرين معًا، وربما لا يعرف البعض أنه شاعر أغنية عذب كتب لنفسه عددًا من الأغنيات منها: «أمانة أمانة» و«التوبة» و«يا حمام بتنوح ليه».

والأخيرة درة من درر أغانى المداحين فى جنوب الصعيد، تسمعها عند الشيخين أحمد برين وعبدالنبى الرنان، وهما من إسنا، المنطقة المجاورة لمسقط رأس مصطفى رزق فى إدفو. تعامل «رزق» مع ألحان الأغنية بحساسية مرهفة وأضاف إليها أبياتًا من أشعاره، وشاعريته تلك كانت السبب الجلى فى اختياره أجمل ما كُتب من شعراء جيله، من أبرزهم رفيق مشروعه الشاعر الكبير مصطفى الجارحى.

لم يتخل «رزق» عن مأثوراتنا حتى بعد القفزة الكبرى التى جعلته ينتقل إلى موسيقى الجاز والبلوز، وستجد أغنية «العاشق من يزقيه» أو «يسقيه»، مثالًا على الربط بين اللونين، فاللحن والكلمات استلهام من فن الكف الجنوبى أما التوزيع فغربى.

أبطال النقلة النوعية نحو موسيقى «البلوز»، مع «رزق»، هما الشاعر مصطفى الجارحى والملحن والموزع الموسيقى أحمد الصاوى، بدأت التجربة بأغنية «باب اللوق»، تقريبًا عام ٢٠١٤، ثم تبعها ألبوم بالاسم ذاته، ضم أغنيات «ياللى ماشية» و«صباح الخير» و«مبسوط كتير» و«مجنون» و«إزاى» و«شفطة بن»، وجميعها من كلمات الجارحى، والأخيرة يقول مطلعها: «بافتح عنيّا بشفطة بن/ واقفلها ع الشفطة التانية/ مين اللى عدّت من ثانية/ على رجلى داست ما اعتذرتش/ مدّيت لها الرجل التانية! .. ألاقيش معاك فكّة أوجاع/ قال فيه ورق وكمان فضّة/ طب هاتلى قهوة بدون نعناع/ راح جاب لى سحلب بالخضّة».

نجحت تجربة المصطفيين نجاحًا كبيرًا، وضم «رزق» جمهورًا جديدًا إلى جمهور مجايليه، جمهور من «شباب اليومين دول»، ممن تبهرك قدرتهم على التعاطى مع الفن الأصيل، رغم هذه السيولة والرخاوة فى الفن والغناء، سيولة تمجد «سطلانة» وتغيب الوعى وتخرب الذائقة.

فى نهايات التسعينيات وبدايات الألفية انتشر اتجاه العودة إلى أغنيات الفلكلور والمدائح النبوية والسير الشعبية وأغانى النساء فى الأفراح